Орлов не считает Гончаренко идеальным кандидатом на смену Мусаеву в «Краснодаре»

Известный комментатор Геннадий Орлов скептически высказался о возможном назначении бывшего главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко в «Краснодар».

«Я довольно сдержанно отношусь к Гончаренко. Почему у него перестали расти Чалов, Ахметов, Обляков? Может быть, белорус пока не способен выводить футболистов на новый уровень? Что он может дать «Краснодару»? Нет ответа. Хватит ли ему авторитета для работы с легионерами?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Гончаренко был уволен из ЦСКА 22 марта 2021 года. 3 апреля в отставку подал наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. Клуб принял решение её удовлетворить.

Ранее Орлов высказался об уходе Мусаева из «Краснодара».