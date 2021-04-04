Орлов не считает Гончаренко идеальным кандидатом на смену Мусаеву в «Краснодаре»
- РИА Новости
«Я довольно сдержанно отношусь к Гончаренко. Почему у него перестали расти Чалов, Ахметов, Обляков? Может быть, белорус пока не способен выводить футболистов на новый уровень? Что он может дать «Краснодару»? Нет ответа. Хватит ли ему авторитета для работы с легионерами?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
Гончаренко был уволен из ЦСКА 22 марта 2021 года. 3 апреля в отставку подал наставник «Краснодара» Мурад Мусаев. Клуб принял решение её удовлетворить.
Ранее Орлов высказался об уходе Мусаева из «Краснодара».