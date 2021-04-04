Орлов высказался об уходе Мусаева из «Краснодара»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением об отставке главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Результаты команды сейчас никого не устраивают. У Мусаева не получилось. Судя по всему, игроки уже не доверяли наставнику, которому не хватало авторитета. Футболисты, наверное, не понимали и не видели у Мусаева тренерской философии, идеи. Как можно оценивать тренера? По прогрессу игроков. Сулейманов два года назад подавал большие надежды. Но он остановился в развитии, абсолютно не вырос с точки зрения мастерства. И Макаров в «Рубине» выглядит уже предпочтительнее. Вот и показатель работы Мусаева. Шапи сейчас очень предсказуем, защитники с ним справляются. В целом сейчас в «Краснодаре» надо создавать новую команду. Ставить во главе неё сильного, авторитетного специалиста со своими чёткими идеями, философией. Который не будет слушать советов, а будет гнуть свою линию», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Мурад Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара» 3 апреля. Он возглавлял команду с 2018 года.

Ранее Тихонов высказался об отставке Мусаева.