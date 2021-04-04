Тихонов — об отставке Мусаева: подобный исход назревал

Короткая ссылка
Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал отставку Мурада Мусаева после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тихонов — об отставке Мусаева: подобный исход назревал
  • @fckssamara
  • Twitter

«Отставка — это решение самого Мурада Мусаева. Подобный исход назревал, потому что последние матчи были такими. Возможно, что с руководством была определённая договорённость по подобным случаям. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать всё происходящее», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Также тренер высказался о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«Не знаю, как Виктор Гончаренко в «Краснодаре» будет выглядеть. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий разберётся, что ему нужно делать. Мне не совсем этично говорить о тренерах», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 5:0.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками расположился на 11-й позиции.

Ранее Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной деревянной телегой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить