Тихонов — об отставке Мусаева: подобный исход назревал

Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал отставку Мурада Мусаева после поражения от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отставка — это решение самого Мурада Мусаева. Подобный исход назревал, потому что последние матчи были такими. Возможно, что с руководством была определённая договорённость по подобным случаям. Нужно быть внутри команды, чтобы понимать всё происходящее», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Также тренер высказался о возможном назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».

«Не знаю, как Виктор Гончаренко в «Краснодаре» будет выглядеть. Думаю, Сергей Николаевич Галицкий разберётся, что ему нужно делать. Мне не совсем этично говорить о тренерах», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 5:0.

После 24 туров РПЛ «Краснодар» набрал 34 очка и расположился на десятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 32 очками расположился на 11-й позиции.

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