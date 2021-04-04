Дубль Соболева принёс «Спартаку» победу над «Ростовом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» на выезде обыграл «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась в пользу гостей — 3:2.

На 23-й минуте красно-белых вывел вперёд Виктор Мозес. Через четыре минуты мяч в свои ворота забил защитник «Спартака» Павел Маслов, а на 32-й повели уже хозяева — отличился Георгий Махатадзе. Тем не менее Александр Соболев оформил дубль, отметившись голами на 44-й и 58-й минутах, и принёс москвичам три очка.

Таким образом, подопечные Доменико Тедеско набрали 47 очков и укрепились на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (37) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Соболев оформил три дубля в четырёх последних матчах РПЛ.