«Всё оставили на льду»: что говорили Синицина и Кацалапов после триумфа на ЧМ в Стокгольме

Единственным недостатком чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме стало отсутствие болельщиков. Об этом заявил россиянин Никита Кацалапов, вместе с Викторией Синициной ставший победителем соревнований танцевальных пар. Он отметил значимость титула, на пути к которому им пришлось преодолеть множество трудностей. В свою очередь его партнёрша объяснила, почему была особенно рада выступить на турнире, а тренер Александр Жулин приветствовал первый за 16 лет крупный успех своих подопечных.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года завершился для россиян на максимально высокой ноте. Виктория Синицина и Никита Кацалапов не оставили шансов соперникам и стали победителями соревнований танцевальных пар. Они почти на семь баллов опередили американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Тройку лидеров замкнули канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

В прошлом году подопечные Александра Жулина впервые стали чемпионами Европы, заявив о себе как об одной из сильнейших пар мира. Поэтому ни у кого не возникало сомнений, что и в Стокгольме они будут бороться за самые высокие награды. В то же время на церемонии награждения спортсмены были настолько впечатлены этим успехом, что едва могли прокомментировать своё выступление.

«Я очень рада. Не знаю, что сказать, сейчас могу только улыбаться», — призналась Синицина.

В похожем состоянии пребывал и Кацалапов. Тем не менее он отдал должное организаторам мирового первенства.

«Не знаю, что сказать после такого эмоционального всплеска, мы всё оставили на льду. Турнир был организован на самом высоком уровне, не хватает только аудитории», — сказал Кацалапов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса на соревнованиях действовал ряд ограничений. Спортсмены и их команды проживали на закрытой территории, которую не имели права покидать, а на трибунах отсутствовали болельщики. Отвечая на вопрос, мешали ли столь жёсткие меры, спортсмен подчеркнул, что никаких неудобств они не почувствовали.

«Я могу сказать, что мы готовились к худшему, но получили совершенный чемпионат. Было предусмотрено много правил и ограничений, но это не доставило нам никаких неудобств. Единственное — нельзя выходить на улицу, но в остальном было всё хорошо, мы могли общаться, не было проблем с питанием, все постоянно сдавали тесты на коронавирус», — поделился впечатлениями фигурист на пресс-конференции.

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Чемпионат мира стал заключительным крупным турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Россияне отметили значимость нового для себя статуса и поделились своими ожиданиями от следующего года.

«Конечно, эта медаль много значит, она для нас очень дорогая. На пути к ней нам пришлось преодолеть множество трудностей. Да и не только нам, все спортсмены с ними сталкивались. Она означает, что мы можем быть лучше, можем больше и упорнее работать. Что касается планов, то у нас есть определённые задумки относительно тем и номеров, но пока ничего конкретного. Скорее всего, будем думать об этом после чемпионата мира во время небольшого перерыва», — пояснил Кацалапов.

В нынешнем сезоне дуэт столкнулся с множеством неудач. Синицину преследовали травмы, затем оба спортсмена переболели коронавирусом в достаточно тяжёлой форме, после чего им пришлось долго восстанавливаться. Из-за этого они пропустили несколько этапов Кубка России, а также чемпионат страны.

«Это действительно было тяжёлое время, но всё уже позади, сейчас мы отлично себя чувствуем. Мы хорошо поработали. Я настолько соскучилась по тренировкам, по льду и соревнованиям, что с огромным наслаждением возвращалась на каток, смотрела в глаза Никите, доверялась ему и тренерам. Рада быть здесь и счастлива от того, как закончился этот старт», — заявила Синицина.

При этом россияне не стали раскрывать свои задачи на Олимпийские игры, хотя и подчеркнули, что намерены работать, чтобы добиться самого высокого результата.

«Олимпийские игры — это такие соревнования, о которых мечтаешь с самого детства. И тогда, и сейчас мечтаешь стоять на высшей ступеньке пьедестала почёта. Я не верю в приметы, но о таких вещах обычно заранее не говорю. Но мечты для меня равны целям, а они самые высокие. Но для того чтобы их достичь, нужно очень много работать. Ну и немного удачи», — заключил Кацалапов.

Последний раз россияне становились чемпионами мира в танцах на льду в 2009 году. Тогда на соревнованиях в Лос-Анджелесе победу праздновали Оксана Домнина и Максим Шабалин. Однако ещё дольше пришлось ждать наставнику дуэта Жулину, под руководством которого Татьяна Навка и Роман Костомаров выиграли мировое первенство в 2005 году.

«Потрясающие эмоции, впервые после Навки и Костомарова моя пара выиграла чемпионат мира. Заждался таких результатов. Но, скажу честно, всё заслуженно: ребята потрясающе провели турнир, все тренировки, все соревнования — просто потрясающе. Будем готовиться к Олимпиаде. <...> Чувствуют они себя прекрасно. И на Вику не давит перенесённый коронавирус, доехала легко. И все травмы куда-то делись, слава богу», — цитирует Жулина ТАСС.