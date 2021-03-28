Костомаров: Синицина и Кацалапов теперь не только самая красивая, но и самая сильная пара в мире

Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров прокомментировал победу российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.

«Наконец-то это случилось! Хотел бы поздравить Никиту с Викой. Они теперь не только самая красивая, но и самая сильная пара в мире. Поздравляю Сашу Жулина, Алексея Петухова. Это одна из моих любимых пар уже несколько лет. Они долго шли к этому золоту. Никита поменял партнёршу после Игр в Сочи, и многие не верили в успех. Но сегодня они доказали, что они лучшие в мире», — приводит слова Костомарова Sport24.

Он отметил, что Синицина и Кацалапов своим прокатом произвольного танца не оставили соперникам шансов на победу, а судьям — поводов снизить оценки.

«Молодцы, что они научились справляться с нервами. Это говорит об их профессионализме. Следующий сезон — олимпийский, и они вышли на новый уровень перед ним. Теперь главное — не расслабляться и показывать более наглое катание. Отдыхать будут после Олимпиады», — добавил Костомаров.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 221,17 балла: 88,15 за ритмический и 133,02 — за произвольный танец и завоевал золото чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что российский дуэт впервые за 12 лет выиграл соревнования танцоров на ЧМ по фигурному катанию.