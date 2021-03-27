Авербух о выступлении Кацалапова и Синициной в произвольной программе на ЧМ: будто подняли на другую планету
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«А здесь не надо искать слова, надо кричать «Браво!». Они как будто подняли нас на другую планету, где совершенство красоты, где душа замирает, где каждое слово — о любви. Браво! У меня нет сомнений, что перед нами выступили чемпионы мира. 12 лет мы не выигрывали ЧМ. В прошлом году они взяли ЧЕ, уже обыграли французов. Да, их нет, в следующем году будет очень серьёзная борьба, но мы стали чемпионами мира, и стали по праву», — заявил Авербух в эфире Первого канала.
Ранее Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду.