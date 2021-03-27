Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду

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RT
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду
  • © РИА Новости / Александр Вильф

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 221,17 балла: 88,15 — за ритмический и 133,02 — за произвольный танец.

Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью с результатом 214,71 (86,05+128,66) балла. Тройку призёров замкнул дуэт из Канады — Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 214,35 (85,15 +130,98) балла.

Александра Степанова и Иван Букин с результатом 208,77 (83,02+ 125,75) балла заняли пятое место, а Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро стали шестыми, набрав 188,45 (75,58+112,87) балла.

Ранее сообщалось, что Нэйтан Чен стал трёхкратным чемпионом мира.

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