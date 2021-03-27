Кацалапов: эта золотая медаль чемпионата мира много значит для нас

Никита Кацалапов, который вместе с Викторией Синициной выиграл соревнования танцоров на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме, рассказал о своих эмоциях от победы.

«Да, конечно, эта золотая медаль много значит для нас, она очень дорогая. Мы пришли к ней через много трудностей. Она означает, что мы можем быть лучше, можем больше и упорнее работать», — заявил спортсмен на пресс-конференции.

Кацалапов также признался, что у них с партнёршей уже есть задумки по новой программе, но обсуждать её они будут после небольшого отдыха.

Ранее Жулин прокомментировал победу своих подопечных на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.