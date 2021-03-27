Жулин — о победе Синициной и Кацалапова на ЧМ: заждался таких результатов

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал победу своих подопечных на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

«Потрясающие эмоции, впервые после Навки и Костомарова моя пара выиграла чемпионат мира. Заждался таких результатов. Но скажу честно: всё заслуженно, ребята потрясающе провели турнир, все тренировки, все соревнования, просто потрясающе. Будем готовиться к Олимпиаде», — приводит слова Жулина ТАСС.

Он отметил, что Синицина и Кацалапов чувствуют себя прекрасно после завершения соревнований.

«И на Вику не давит перенесённый коронавирус, доехала легко. И все травмы куда-то делись, слава богу», — добавил специалист.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 221,17 балла: 88,15 за ритмический и 133,02 — за произвольный танец и завоевал золото чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что российский дуэт впервые за 12 лет выиграл соревнования танцоров на ЧМ по фигурному катанию.