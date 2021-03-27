Кацалапов поделился впечатлениями от проведения ЧМ по фигурному катанию в «пузыре»

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Российский фигурист Никита Кацалапов, который вместе с Викторией Синициной выиграл соревнования танцоров на чемпионате мира в Стокгольме, поделился впечатлениями от проведения турнира в закрытом режиме.

«Я могу сказать, что мы готовились к худшему, но получили совершенное первенство. Было предусмотрено много правил и ограничений, но они не доставили нам никаких неудобств. Единственное, было нельзя выходить на улицу, но в остальном всё прошло хорошо, мы могли общаться, не возникало проблем с питанием, все сдавали тесты. Единственное, чего не хватило этому ЧМ, — болельщики», — рассказал спортсмен.

Ранее Кацалапов отметил, что золотая медаль чемпионата мира много значит для них с партнёршей.

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