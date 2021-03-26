Голы Захаряна и Макарова, два паса Чалова: сборная России стартовала на молодёжном Евро-2021 с разгромной победы

Сборная России обыграла команду Исландии и с победы стартовала на молодёжном чемпионате Европы по футболу. Встреча на стадионе «Альцуфер» завершилась со счётом 4:1, а одними из главных героев матча стали Арсен Захарян и Фёдор Чалов. Первый отметился голом и заработал 11-метровый, а второй записал на свой счёт забитый мяч и две результативные передачи. Также по разу отличились Наир Тикнизян и Денис Макаров.

В первом матче группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу сборная России встречалась с командой Исландии. Формат турнира с 16 участниками не предполагал встреч с лёгкими соперниками, но на фоне звёздных французов и впечатляюще выступивших в квалификации датчан подопечные Давида-Снорри Йонассона казались немного менее грозными. Частично это подтверждали и многие эксперты. Экс-наставник юношеского коллектива Александр Гришин и бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов хоть и отдавали дань уважения «викингам», но называли их андердогами в противостоянии с россиянами.

Статус фаворитов отечественному коллективу обеспечили не только высокие оценки известных специалистов. В современном футболе уровень игрока неизменно коррелирует с его стоимостью, а в этом аспекте россияне значительно превосходили оппонента. Достаточно отметить, что известный портал Transfermarkt оценивал Фёдора Чалова (€12 млн) и Александра Максименко (€11 млн) выше, чем весь состав команды Исландии (€10,33). И это при том, что почти треть данной суммы приходилась на центрального хавбека «Норрчёпинга» Исака-Бергманна Йоуханнессона (€3 млн).

Данный матч показал, что Михаил Галактионов не собирается отходить от излюбленной схемы 4-2-3-1, при этом без интересных изменений не обошлось. Так, место на правом фланге обороны занял Павел Маслов, в «Спартаке» исполняющий роль одного из трёх центральных защитников, а в опорной зоне в пару с Иваном Обляковым вышел Данил Глебов, который большую часть отборочного турнира не выходил со скамейки. Тройку нападающих составили Даниил Лесовой, Денис Макаров и Фёдор Чалов, а главной сенсацией стало появление в основе Арсена Захаряна. До настоящего момента 17-летний хавбек не провёл ни одной игры за молодёжку, а во взрослую команду «Динамо» стал активно привлекаться лишь после прихода Сандро Шварца на тренерский мостик. Немаловажно и то, что в этой встрече он занял позицию под форвардами, хотя у немца выступает в роли вингера.

Ещё до начала матча российские футболисты выражали озабоченность состоянием газонов на чемпионате Европы. Форвард «Динамо» Вячеслав Грулёв остался недоволен тренировочным полем в Венгрии и признался, что на нём не только сложнее «что-то показать из футбольных качеств», но и можно получить травму. Однако впоследствии стало ясно, что подобные претензии можно предъявить и к покрытию стадиона «Альцуфер» в Дьёре. Оно явно было не лучшего качества, что отлично прочувствовали и россияне, и исландцы. На одном из участков скапливалась вода, что явно мешало спортсменам.

Возможно, именно это стало причиной того, что сборная России долгое время не могла установить контроль над игрой. Подопечные Галактионова больше владели мячом, но опасных моментов практически не было. Исключением стал лишь удар Чалова после передачи с фланга да несколько попыток пробить из-за штрафной. Правда, ничем серьёзным ответить не могли и исландцы, которые действовали в фирменной силовой манере. В полной мере это ощутил на себе Максименко, оказавшийся на газоне после столкновения с форвардом противника. Примечательно, что это был Свейнн Гудьонсен — сын известного в прошлом форварда «Челси» и «Барселоны» Эйдура.

В последнюю треть тайма сборная России окончательно освоилась на стадионе «Альцуфер» и сразу трижды поразила ворота оппонента. Причём одним из главных творцов успеха стал юный Захарян, поучаствовавший в организации двух голов. В обоих случаях он на дриблинге ворвался в штрафную исландцев, но если в первом случае ограничился заработанным пенальти, то во втором сам переиграл голкипера. Не отставал от него и Чалов. Сначала форвард ЦСКА уверенно реализовал 11-метровый, а затем вывел на удар своего одноклубника Наира Тикнизяна. Тот отправил мяч точно в угол и впервые отличился за молодёжку.

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Таким образом, второй тайм превратился в формальность, однако первый его отрезок россияне провели ударно. Почти каждая атака подопечных Галактионова несла в себе опасность, причём практически все они шли через правый фланг. Макаров смотрелся очень ярко, и совсем скоро его старания окупились. Хавбек «Рубина» вошёл в штрафную, «накрутил» двух защитников и пробил в дальний нижний угол. А пас ему вновь отдал Чалов.

Оставшаяся часть встречи прошла под диктовку отечественных футболистов, а неудачным стал лишь небольшой отрезок на исходе часа игры. Сначала травму задней поверхности бедра получил Маслов, а спустя пару минут исландцы отквитали один мяч. Дивеев и Евгеньев прозевали рывок Гудьонсена-младшего и позволили тому нанести точный удар головой.

Однако это не сильно испортило настрой россиян, а во второй половине тайма шанс проявить себя получили запасные. В период с 61-й по 77-ю минуту Галактионов провёл все пять замен. Вышедшие на поле футболисты не испортили общую картину, но и не смогли отметиться результативными действиями. При этом ближе других к голу были Александр Ломовицкий и Константин Тюкавин, однако обоим немного не хватило удачи.

Сборная России одержала крупную победу над командой Исландии и успешно начала выступление на молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словакии. Во втором туре групповой стадии подопечные Галактионова померятся силами с французами, которые считаются одними из главных фаворитов турнира.