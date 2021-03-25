Экс-тренер дубля ЦСКА объяснил, как отсутствие Сафонова поможет Максименко на молодёжном Евро

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Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин объяснил, как отсутствие травмированного Матвея Сафонова поможет Александру Максименко на молодёжном чемпионате Европы — 2021 по футболу.
Экс-тренер дубля ЦСКА объяснил, как отсутствие Сафонова поможет Максименко на молодёжном Евро
  • РИА Новости

«Конечно, если бы Сафонов был здоров, он занял бы место на последнем рубеже. Некоторые вратари любят конкуренцию, других она заставляет нервничать. Поэтому в какой-то степени даже хорошо, что Максименко оказался безальтернативным первым номером команды — это избавит Александра от лишних переживаний. Нужно спокойно выходить и показывать свой уровень. А то, что он сильнее Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов», даже не обсуждается», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гришин выразил надежду, что молодёжная сборная России возьмёт золото на Евро.

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