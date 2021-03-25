Экс-тренер дубля ЦСКА объяснил, как отсутствие Сафонова поможет Максименко на молодёжном Евро

Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин объяснил, как отсутствие травмированного Матвея Сафонова поможет Александру Максименко на молодёжном чемпионате Европы — 2021 по футболу.

«Конечно, если бы Сафонов был здоров, он занял бы место на последнем рубеже. Некоторые вратари любят конкуренцию, других она заставляет нервничать. Поэтому в какой-то степени даже хорошо, что Максименко оказался безальтернативным первым номером команды — это избавит Александра от лишних переживаний. Нужно спокойно выходить и показывать свой уровень. А то, что он сильнее Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов», даже не обсуждается», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гришин выразил надежду, что молодёжная сборная России возьмёт золото на Евро.