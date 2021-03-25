Гришин: Игнатьев не заслужил поездку на молодёжный чемпионат Европы

Бывший главный тренер дубля ЦСКА Александр Гришин высказался об отсутствии в заявке молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы — 2021 нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева.

«Он не заслужил поездки на Евро. Поймите, Иван не играет в «Рубине» совсем. Точнее, слово «играть» к его ситуации неприменимо — пребывает. Полгода он не демонстрирует тот футбол, который должен показывать нападающий его уровня, не забивает. Неудивительно, что Леонид Слуцкий делает выбор в пользу опытного Джордже Деспотовича. Можно в юношеской сборной быть звездой, а на взрослом уровне исчезнуть», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее экс-тренер дубля ЦСКА объяснил, как отсутствие Сафонова поможет Максименко на молодёжном Евро.