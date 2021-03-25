Гришин: Игнатьев не заслужил поездку на молодёжный чемпионат Европы
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«Он не заслужил поездки на Евро. Поймите, Иван не играет в «Рубине» совсем. Точнее, слово «играть» к его ситуации неприменимо — пребывает. Полгода он не демонстрирует тот футбол, который должен показывать нападающий его уровня, не забивает. Неудивительно, что Леонид Слуцкий делает выбор в пользу опытного Джордже Деспотовича. Можно в юношеской сборной быть звездой, а на взрослом уровне исчезнуть», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее экс-тренер дубля ЦСКА объяснил, как отсутствие Сафонова поможет Максименко на молодёжном Евро.