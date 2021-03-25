Экс-тренер дубля ЦСКА предположил, что Чалов потеряет место в основе молодёжной сборной России на Евро
- РИА Новости
«В линии атаки у Галактионова есть Фёдор Чалов и Вячеслав Грулёв. И тренер будет делать выбор в первую очередь между ними. Предположу, что предпочтение будет отдано последнему, поскольку он весной регулярно попадает в основу «Динамо», тогда как его конкурент в ЦСКА остаётся на скамейке. Константин Тюкавин дважды удачно вышел на замену и забил три мяча, но всё же не проводит на поле по 90 минут и не делает в команде погоды», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Гришин подчеркнул, что Игнатьев не заслужил поездку на молодёжный чемпионат Европы.