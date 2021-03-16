Мечты Загитовой о полёте в космос и отношение Москвиной к музыке Моргенштерна: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова мечтает полететь в космос, а Камила Валиева хотела бы стать профессиональным фотографом. Евгения Медведева поделилась впечатлениями от съёмок в сериале, а Елизавета Туктамышева сравнила себя с Алексеем Мишиным. Татьяна Навка и Роман Костомаров станцевали на льду Байкала, а Тамара Москвина рассказала, как относится к творчеству Моргенштерна. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

1001 роза для Загитовой и избирательность Плющенко

Поклонники фигуристки Алины Загитовой с нетерпением ожидают её возвращения на лёд в официальных соревнованиях. Спортсменка призналась, что и сама задумывалась о возобновлении карьеры, приостановленной ещё в декабре 2019 года. По её словам, при просмотре турниров она иногда ставит себя на место участников.

«За этот сезон много раз возникало желание вернуться. Что останавливает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживём — увидим», — сказала Загитова в интервью РБК Спорт.

В ближайшее время олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 представит новый показательный номер. Подробности пока неизвестны, но премьера состоится 6 апреля в рамках шоу её наставницы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Что касается более отдалённых перспектив, то Загитова отметила, что пока до конца не определилась со своим будущим. Ей интересны продюсирование или журналистика, но в то же время она может остаться в спорте и посвятить себя тренерской деятельности. Кроме того, у спортсменки есть и весьма экстремальные планы.

«Я не люблю загадывать далёко на будущее. Может, вообще в космос захочу полететь. Кстати, такая мысль в голове действительно есть. Наверное, сначала всё-таки прыжок с парашютом, потом уже… Ну, посмотрим. В принципе, вестибулярный аппарат у меня хорошо работает», — отметила девушка.

Как бы то ни было, Загитова по-прежнему остаётся одной из самых популярных и любимых фигуристок России. На днях она похвасталась роскошным подарком — букетом из 1001 розы. По информации СМИ, его стоимость — 160 900 рублей. Это подтвердили в одной из служб заказа цветов.

«Круто, конечно, что для великой спортсменки был сделан такой заказ у нас. Мы знаем, кто такая Алина Загитова, поэтому можно только порадоваться за неё. Рады с помощью наших цветов радовать людей», — цитирует менеджера компании Sport24.

Переходы спортсменов — одна из главных тем в фигурном катании, которая с недавних пор стала особенно острой из-за конфликта школ Тутберидзе и Евгения Плющенко. После громких трансферов последних сезонов любителей спорта уже сложно чем-то удивить, однако неопределённость в карьере Загитовой заставляет размышлять о самых невероятных вариантах.

Один из них — пополнение академии «Ангелы Плющенко». При этом супруга двукратного олимпийского чемпиона Яна Рудковская отметила, что это маловероятно.

«Вопрос, возьмёт ли Плющенко Загитову. Он дозированно всех принимает, потому что на всех его не хватает. Просятся очень многие — есть условия, есть лёд, но после истории с Алёной Косторной мы будем очень выборочно подходить к ответу «да». Алине хорошо тренироваться в своём штабе. Её прекрасно там знают, там большая конкуренция у девочек», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Воспоминания Медведевой о Токио и планы Валиевой

Спортсмены с нетерпением ожидают окончания пандемии и открытия границ. Евгения Медведева не является исключением. По её словам, она мечтает вернуться в Токио, где больше всего её восхитил Музей цифрового искусства.

«Огромное количество залов, световых и голографических инсталляций, инсталляций с водой. Параллельная вселенная! Когда окажусь в Токио, обязательно посещу музей вновь. Токио — уникальный город. Архитектура там завораживает, и в то же время это огромный мегаполис. Помимо Музея цифрового искусства, я получила массу положительных эмоций при посещении Императорского дворца. Вообще, там очень много крутых мест», — написала Медведева в Instagram.

Кроме того, двукратная чемпионка мира рассказала о первом съёмочном дне сериала «Последний аксель», в котором играет саму себя, а также выступает в качестве консультанта. Сравнивая спорт и актёрское искусство, Медведева отметила, что тренировки всё же даются ей проще.

«Для меня необычно, немного нервничала. Но на площадке царит такая дружеская атмосфера, что уже непосредственно перед съёмками расслабилась, и всё нормально получилось», — сказала фигуристка.

К юбилею Алексея Мишина, которому 8 марта исполнилось 80 лет, коллеги, бывшие и нынешние подопечные делились тёплыми словами и воспоминаниями о нём. Так, Алексей Урманов отметил трудолюбие специалиста, а Елизавета Туктамышева заявила, что с наставником её объединяют схожие характеры.

«Он любит творить и быть лидером. Но при этом готов уступить. Хотя иногда у нас бывают разногласия, но мы стараемся находить компромисс. Плюс тяга к чему-то новому. Я тоже стараюсь подхватывать его нововведения и как-то развиваться. К тому же с чувством юмора у нас обоих дело обстоит хорошо», — цитирует Туктамышеву «Советский спорт».

Сам тренер вспомнил, какое впечатление на него произвела спортсменка при знакомстве. Он заметил её на соревнованиях «Олимпийские надежды» в Белгороде и пригласил к себе в школу.

«В то время у меня занимались Катя Гербольдт и Ксюша Доронина. И я замучился с ними. Вечером настроишь лутц — утром его уже нет. Утром настроишь флип — вечером нет… А Туктамышева хоть и не поразила меня обаянием, но вселила надежду, что молодость и самобытность помогут в моих тренерских экспериментах. Я с тёплым сердцем благодарю её за талант и душевные качества», — признался Мишин.

А хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков показал фрагмент необычной тренировки Камилы Валиевой и Майи Хромых. В ролике фигуристки под музыку изображают оживших кукол. По словам специалиста, подобные упражнения позволяют развивать образное мышление и эмоциональность.

«И снова джаз в группе Этери Тутберидзе. Частенько мы берём не просто комбинации, добавляем в них образы. Например, заброшенная кукла на чердаке по ночам оживает, тело не слушается, поэтому движения ломаные», — объяснил Железняков.

Стоит отметить, что у Валиевой вряд ли есть проблемы с этими навыками. Она заявила, что увлекается фотографией и рассчитывает попробовать себя в разных видах искусств.

«Конечно, я бы хотела профессионально научиться фотографировать, танцевать современные танцы разных направлений, ходить в театры, музеи, на выставки, много путешествовать, изучать иностранные языки, читать книги, возможно, рисовать или гонять на мотоцикле. Но… Всё это и многое другое — потом», — рассказала Валиева в интервью La Personne.

Танцы Навки и Костомарова на льду Байкала и отношение Москвиной к Моргенштерну

Татьяна Навка и Роман Костомаров вновь воссоединились для съёмок в документальном фильме о необычных местах России с рабочим названием «Моя страна». Для этого знаменитая танцевальная пара отправилась в Иркутскую область и станцевала на льду Байкала. Олимпийская чемпионка 2006 года заявила, что благодаря проекту сбылась её мечта, а экс-партнёр сообщил, что они провели на озере 12 часов.

Музыка — важнейшая часть фигурного катания, и от её выбора зависит очень многое. Именно поэтому постановщики и спортсмены чаще всего придерживаются проверенных вариантов. Так, заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина объяснила, почему не посоветовала бы своим подопечным выходить на лёд под композиции популярного исполнителя Моргенштерна.

«Фигуристы приносят мне, я говорю: «Музыка интересная, но тот зритель, который придёт на фигурное катание, и тот технический специалист, судья, он эту музыку не оценит». Потому что пока она слишком молодёжная. Если тебе нравится эта музыка — слушай, но для катания, для того чтобы результат был, я её не посоветую», — рассказала Москвина в интервью журналисту Василию Конову.

При этом она не исключила, что кто-то из её учеников всё же может выступить под Моргенштерна в будущем. По мнению специалиста, порой необходимо идти на риск, а не быть «в рамках того, что было 100 лет тому назад».

В Москве может появиться станция метро, названная в честь школы «Самбо-70», к которой относится группа Тутберидзе. С такой инициативой выступила депутат Московской городской думы от районов Тёплый Стан и Коньково Наталия Метлина.

«Мы долго работали в этом направлении (писали письма, записывали видеообращения), нас поддерживали жители районов и общественные организации, под обращением на имя мэра Москвы Собянина поставили подписи свыше 8 тыс. человек. Предложение нашло большой отклик и переросло в серьёзное движение, теперь рассчитываем, что решение будет принято в нашу пользу. Это мечта всех выпускников, воспитанников «Самбо-70»!» — говорится в сообщении школы.