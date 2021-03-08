Проект Медведевой, машина в подарок Нугумановой и ответ Губерниеву от Ягудина: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева стала куратором проекта, приуроченного к Международному женскому дню, а Елизавета Туктамышева выразила желание выйти на лёд под песню Ирины Аллегровой «Императрица». Алина Загитова получила картину на годовщину олимпийской победы, а Александра Трусова похвасталась новым питомцем. Евгений Плющенко растрогал Алексея Мишина, а Алексей Ягудин сравнил фигурное катание с биатлоном. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Признание в любви Туктамышевой и роскошный подарок Нугумановой

Поклонники фигурного катания уже давно прозвали Елизавету Туктамышеву императрицей. Она и сама с радостью поддерживает этот образ и даже выпускает собственную линию одежды под этим названием. Более того, спортсменка была бы не прочь выступить на льду под одноимённый хит Ирины Аллегровой.

«Планирую готовить к чемпионату мира новую показательную программу. Но не знаю, достаточно ли у нас будет времени для этого. Хочется, естественно, придумать что-то новое, так что будем стараться... Номер под хит Аллегровой? Можно, но это больше подойдёт для российских шоу, а не для мировой аудитории. Хотя, если у публики есть такое желание, это можно сделать», — призналась Туктамышева в интервью «Чемпионату».

Кроме того, чемпионка мира 2015 года развеяла миф о том, что в фигурном катании нет места дружбе, а соперники на льду вовсе не общаются друг с другом за его пределами. По её словам, одной из своих близких подруг она считает Софью Самодурову, которой всегда готова прийти на помощь и дать совет в случае затруднений.

«Мы в раздевалке общаемся, обсуждаем животных, косметику — всё девичье. Мне кажется, тут всегда найдутся общие темы для разговора. Я настолько долго в фигурном катании, что всех уже очень хорошо знаю, поэтому сложно найти для себя новых людей. Но я рада за молодое поколение. Марк Кондратюк сейчас надежды подаёт. Вот, наверное, его я до этого сезона не знала, а сейчас познакомились», — объяснила спортсменка.

Ученица Алексея Мишина также рассказала, какие программы других фигуристов любит пересматривать. Что касается показательного номера, то это выступление испанца Хавьера Фернандеса в образе Супермена.

«Из девушек мне нравилось какое-то время пересматривать Ким Юну на Олимпийских играх — 2010. Одним из самых идеальных выступлений в фигурном катании могу назвать прокат Каролины Костнер под Ave Maria на Олимпиаде в Сочи. Там было практически всё сделано идеально», — призналась Туктамышева в эфире Clubhouse.

Действительно, фигуристы могут радоваться достижениям друг друга. Так, трёхкратная медалистка чемпионатов мира в танцах на льду Кейтлин Уивер своеобразно поздравила россиянку с отбором на чемпионат мира, куда та попала по итогам финала Кубка России.

«Я чертовски тебя люблю», — написала Уивер под постом Туктамышевой в Instagram.

Отобравшиеся на первенство планеты спортсмены активно готовятся к турниру, что не мешает им радоваться простым житейским мелочам. Александра Трусова рассказала о пополнении в «семействе» — щенке породы басенджи. У фигуристки уже живут чихуахуа Тина, хаски Джек и пудель Лана, причём последнюю ей подарили за исполнение тройного акселя.

«Моя новая собака — Алита. За что? Просто так!» — поделилась Трусова.

А Елизавете Нугумановой достался иной подарок. Она стала послом официального дилера Mercedes в Санкт-Петербурге и получила один из автомобилей марки, цена которого оценивается примерно в 5,5 млн рублей.

Челлендж Загитовой и съёмки в сериале Медведевой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова похвасталась другим достижением. В сентябре она поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы, а сейчас сдала первую в жизни сессию. Фигуристка призналась, что для неё это был сложный и волнительный опыт, однако, будучи спортсменкой, она не сдаётся и даже прогрессирует в учёбе, хотя онлайн-занятия ей порой приходилось проводить на катке.

«Узнала для себя много нового. Мой большой интерес к занятиям перекрывал всю сложность, которая иногда присутствовала. К тому же я нашла себе друзей в университете. Они мне помогают, что-то подсказывают, когда это необходимо. Например, отправляют лекции. У нас всё схвачено», — цитирует Загитову Sport24.

В конце февраля исполнилось ровно три года с завоевания Загитовой олимпийского золота. Спортсменка призналась, что у неё не было времени отметить это событие, однако болельщики не оставили его без внимания. Они подарили ей множество сувениров, включая большой портрет.

«Что касается картины, то она была сделана из пазлов. Даже есть видео, которое я выкладывала в сториз. Работа шла безумное количество времени — всё делали своими руками, тщательно вымеряли. Если бы я начала такое делать... Просто бы сказала «не буду это делать» и отодвинула бы в сторону. Хотя терпение и усидчивость у меня есть. Теперь эта картина висит у меня дома. И напоминает мне о всех людях, которые меня поддерживают», — отметила фигуристка.

Свободное от учёбы и тренировок время Загитова проводит в социальных сетях и, как и многие, принимает участие в различных челленджах. Один из последних — «Уродливый-Красивый» в TikTok. Его участник сначала снимает себя с невыгодного ракурса, а затем отдаляет камеру. Стоит отметить, что оба плана у спортсменки получились весьма удачными, что отметили её подписчики.

А Евгения Медведева стала участницей другого, более серьёзного международного флешмоба, также напрямую связанного с TikTok. Он посвящён Международному женскому дню. В его рамках женщины со всего мира рассказывают о своих достижениях. Помимо фигуристки, кураторами проекта стали предприниматель Александра Жаркова и певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка.

В скором времени может исполниться ещё одна мечта Медведевой. Она сыграет саму себя в новом сериале «Последний аксель», съёмки которого ведутся в настоящий момент в Санкт-Петербурге. Помимо этого, двукратная чемпионка мира выступит в роли консультанта. Известно, что сюжет разворачивается вокруг молодой фигуристки, которая приезжает в Москву, где попадает к известному тренеру. Её методы достаточно суровы, однако приводят к положительному результату. Кроме Евгении, в картине будет задействован Алексей Ягудин, которому досталась роль хореографа.

Шоу в честь Мишина и дисквалификация Сотсковой

8 марта своё 80-летие отметил Алексей Мишин. В честь этого события в Санкт-Петербурге состоялось грандиозное шоу с участием ведущих фигуристов настоящего и прошлого. Его гостей ждало немало сюрпризов: Туктамышева представила новую показательную программу под песню Дианы Арбениной «Секунду назад», Александр Самарин сыграл самого наставника, а затем вместе с Марком Кондратюком, Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым исполнил эффектный групповой номер. Ведущий Максим Траньков подшучивал над коллегами, а подрастающая звезда спорта Александр Плющенко вышел на лёд в образе пирата и удивил присутствующих своей техникой.

Плющенко-старший выступил с душевной речью, растрогавшей виновника торжества.

«Вы — единственный, любимый, неповторимый. Да, у нас бывало всякое: мы ругались и мирились, ссорились и радовались, много смеялись. Всегда мог опереться на Алексея Николаевича. Помню, когда начал выигрывать первые соревнования, у меня появились какие-то денежки, мы вместе выбирали сначала квартиры, потом дома, он мне искал, подыскивал. Мы выбирали машины, собак. Алексей Николаевич — заядлый собачник. Как и я. Этот вечер ваш», — сказал Плющенко.

А поклонников Марии Сотсковой ждали неприятные новости. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подтвердила 10-летнюю дисквалификацию фигуристки, обвинённой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в нарушении сразу нескольких правил. В её пробах нашли следы запрещённых препаратов, также она была поймана на фальсификации данных. При этом сама спортсменка утверждала, что сдавала анализы уже после того, как завершила карьеру в июне 2020 года.

Экс-наставница Сотсковой Елена Буянова призналась, что была разочарована действиями подопечной.

«Маша, катаясь у меня, участвовала в чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Мы были нацелены на серьёзные результаты, она постоянно была под контролем врачей и всегда сдавала все необходимые тесты. Наша работа с ней завершилась в 2019 году. Сейчас вопросы уже не ко мне, а к её последующему тренеру Светлане Соколовской», — цитирует Буянову РИА Новости.

Одним из самых громких событий за последние дни стал уход Алёны Косторной из академии Евгения Плющенко, к которой она присоединилась в прошлом году. Это событие прокомментировал Ягудин, сравнив фигурное катание с другим популярным в России видом спорта.

«Так. А Губерниев говорит, что биатлон самый крутой. Фигурка круче однозначно. Фигурка рулит. Думал, что до чемпионата мира уже будет тихо, а тут... Запасаемся попкорном», — написал Ягудин.