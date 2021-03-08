Валиева восхитилась работоспособностью Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, в чём, на её взгляд, заключается феномен отечественного тренера Этери Тутберидзе, спортсмены которой выступают на высочайшем уровне.

«Всё очень просто: она фанатично любит фигурное катание. Она очень творческая личность и точно видит, какая музыка, какой образ подойдут тому или другому спортсмену. Она живёт программами всех своих спортсменов и нашла тренеров-единомышленников. И конечно же, Этери Георгиевна умеет работать всегда: днём и ночью, семь дней в неделю, 12 месяцев в году. Не знаю ни одного другого тренера, который бы столько работал!» — приводит слова Валиевой La Personne.

В нынешнем сезоне 14-летняя фигуристка завоевала серебро чемпионата России среди взрослых.

Ранее первый тренер Косторной высказалась о возвращении фигуристки к Тутберидзе.