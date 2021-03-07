Первый тренер Косторной высказалась о возвращении фигуристки к Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр-1980, известная фигуристка и тренер Марина Черкасова высказала мнение о возвращении своей бывшей воспитанницы Алёны Косторной от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Думаю, для Алёны это правильное решение в данной ситуации. Она жёстко высказывалась о Тутберидзе? Знаете, ляпнуть может каждый, особенно когда из тебя вытягивает это толпа журналистов. Молодёжь сейчас амбициозная, в том числе в фигурном катании. Наверное, так получилось, что переход в итоге был ошибкой. Но ошибки делает каждый, надо их уметь вовремя признавать», — приводит слова Черкасовой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что ситуация со здоровьем также оказала влияние на решение Косторной вернуться к Тутберидзе.

«Мы с Алёной нечасто говорили, но она и мне не раз жаловалась на него, что нехорошо себя чувствовала, то одно болит, то другое. Выводы по переходу можно будет делать, только когда пройдёт какое-то время, когда Этери Георгиевне станет понятна её форма. Тутберидзе вообще надо сказать спасибо, она молодец, что она согласилась взять Алёнку к себе. Я очень надеюсь, что у них всё получится, что Алена у неё восстановится. Всё зависит от того, как она будет работать», — добавила специалист.

17-летняя Косторная работала под руководством Тутберидзе до лета 2020 года, после чего перешла в академию Евгения Плющенко. В сезоне-2020/21 Косторная заняла второе место на этапе серии Гран-при в Москве, а также на четвёртом этапе Кубка России. В финале Кубка России она стала шестой.

Ранее Тутберидзе объяснила, почему согласилась снова принять Косторную в свою группу.