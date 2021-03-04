«Осуждать Алёну в данном случае нельзя»: что известно о возможном возвращении Косторной от Плющенко к Тутберидзе

В центре спорта и образования «Самбо-70» будут рады возвращению Алёны Косторной. Об этом заявил директор учреждения Ренат Лайшев. По его словам, спортсменка ведёт переговоры с Этери Тутберидзе и хочет возобновить с ней сотрудничество. Сама Косторная отказалась говорить на данную тему. А Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко, призналась, что ей ничего не известно о возможном уходе чемпионки Европы. Между тем Татьяна Тарасова призвала 17-летнюю фигуристку на всю страну извиниться перед прежним тренером. А Татьяна Навка в интервью RT положительно оценила потенциальный «трансфер».

«Как Тутберидзе решит, так и будет»

Информация о возможном возвращении Алёны Косторной к Этери Тутберидзе появилась в российских СМИ вечером 3 марта. В частности, ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что фигуристка намерена возобновить работу с бывшим тренером, а переговоры по этому поводу прошли в среду.

В центре спорта и образования «Самбо-70», в котором трудится Тутберидзе, подтвердили, что данные слухи имеют под собой основания и чемпионка Европы действительно хочет вернуться.

«Мы будем только рады. Желание исходит от Алёны. На меня она не выходила, они всё решают с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так и будет. А я как руководитель организации буду только рад, если девочки воссоединятся. Мы как те родители, которые радуются своим детям», — приводит слова директора «Самбо-70» Рената Лайшева «Чемпионат».

Алёна Косторная говорить на данную тему отказалась. По информации Telesport, она не сообщала Евгению Плющенко или сотрудникам его академии о намерении завершить с ними сотрудничество.

Сам двукратный олимпийский чемпион пока никак не отреагировал на сообщения о возможном уходе спортсменки. Его супруга Яна Рудковская призналась, что ей об этом ничего не известно. Один из тренеров академии Сергей Розанов отказался комментировать этот вопрос.

Не знают о возможном возвращении Косторной в группу Тутберидзе и в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Её глава Александр Горшков отметил, что пока не владеет такой информацией.

«Ничего мне не известно, вообще ничего. Никто ничего не говорил и не звонил, поэтому ничего про это не знаю. Я говорю только тогда, когда у меня есть неопровержимые факты», — цитирует функционера РИА Новости.

«Косторная позвонила и сказала, что хочет перейти в «Ангелы Плющенко»

Алёна Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко в конце июля прошлого года. Причём всего за полтора месяца до этого на аналогичный шаг решилась Александра Трусова. Об уходе Косторной тренер сообщила сама.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше... Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются всё новые и новые условия для продолжения совместной работы», — написала тогда Тутберидзе в Instagram, не скрывая разочарования.

По её словам, Косторная составила целый список фигуристок, с которыми она не хотела бы выходить на один лёд.

Спортсменка комментировать решение начать сотрудничество с Плющенко отказалась. А сам специалист рассказал, что она хотела кардинально поменять команду, и намекнул на новые переходы в свою группу.

«Косторная позвонила Сергею Александровичу Розанову и сказала, что хочет перейти в «Ангелы Плющенко». Серёжа мне это рассказал. Я отметил, что готов её взять», — заявил Плющенко в эфире телеканала «Россия 24».

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Фигуристка поначалу с энтузиазмом влилась в работу и не скрывала радости от тренировок в новом коллективе. А первое выступление вовсе получилось фееричным. Алёна выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани, опередив Трусову. Однако в произвольной чемпионка Европы уступила партнёрше по команде без шансов.

Ситуация повторилась в ноябре на московском этапе Гран-при по фигурному катанию. Косторная вновь заняла первое место в короткой программе, а по итогам произвольной опустилась на вторую строчку. Только на этот раз она пропустила вперёд не Трусову, а Елизавету Туктамышеву.

Тем не менее результаты фигуристки вселяли в болельщиков сдержанный оптимизм. Но серьёзный удар по её физическому состоянию нанёс перенесённый в конце года коронавирус. Вернулась к тренировкам она лишь к середине декабря. Также Алёне пришлось сняться с чемпионата России в Челябинске. Не выступила она и на Кубке Первого канала, который состоялся в Москве в начале февраля.

Последний шанс спасти сезон Косторная упустила в финале Кубка России. Этот турнир был отборочным на чемпионат мира, однако 17-летняя спортсменка ещё в короткой программе заняла шестое место и практически потеряла шансы завоевать путёвку на первенство планеты. После проката фигуристка не скрывала слёз, а Плющенко сетовал, что её иммунитет «полностью подорван» болезнью.

В итоге в состав сборной России на чемпионат мира попала Туктамышева, а Косторная получила статус первой запасной, что вряд ли сильно её ободрило.

При этом чемпионка Европы может стать не первой фигуристкой, которая ушла от Тутберидзе, а спустя некоторое время возобновила с ней сотрудничество. По такому пути ранее прошла серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева, которая в 2018-м уехала в Канаду к Брайану Орсеру. В сентябре 2020-го спортсменка вернулась в группу Этери Георгиевны, хотя в текущем сезоне не приняла участия ни в одном турнире.

«Человек предал, не поверил, ушёл»

Ожидаемое возвращение Косторной к Тутберидзе вызвало неоднозначную реакцию в мире российского фигурного катания. Так, олимпийская чемпионка Татьяна Навка предположила, что данный шаг поможет спортсменке перезапустить карьеру.

«Считаю, это решение самого спортсмена. Если Косторная захочет вернуться к Тутберидзе, значит, у неё будут на то действительно веские основания. Каждый человек свободен в собственном выборе, и осуждать Алёну в данном случае нельзя. Насколько такой переход может помочь Косторной? Она ушла от Тутберидзе в ранге чемпионки Европы. Этим всё сказано. Выводы делайте сами», — заявила Навка в интервью RT.

В свою очередь, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предположила, что к принятию подобного решения фигуристку могли подтолкнуть родители.

«Главное, чтобы Алёна не металась сама: то здесь попробую, то там. Ей необходимо понять, что она находится в том техническом состоянии, когда всё зависит от её работы и настроя, а не от тренера. А то, что Косторная меняет наставников как перчатки... Надо понимать, может, не только в них проблема, а в ней самой? Может, для Жени Плющенко и хорошо, что она ушла? Но мы этого не знаем и можем только рассуждать», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Высказался на семейную тему и двукратный олимпийский чемпион Сочи Максим Траньков. По его информации, мать Косторной изначально выступала против её ухода от Тутберидзе.

«Считаю, такие переходы в современном фигурном катании — это абсолютно нормально. Во всех остальных странах и федерациях подобное также воспринимается нормально. Не знаю только, как этот уход происходил: скандально или нет, с руганью или без, уже не вспомню. Если Этери Георгиевна готова принять Алёну обратно, значит, и для неё эта ситуация нормальна», — цитирует Транькова Telesport.

А по мнению известного тренера Татьяны Тарасовой, в случае возвращения к Тутберидзе Косторная обязана будет попросить у специалиста прощения.

«Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера», — рассказала Тарасова РИА Новости.

О предательстве со стороны спортсменки высказалась и чемпионка мира Мария Бутырская. Она считает, что с Плющёнко у Косторной ничего не получилось и она ощутимо сдала.

«Всегда сложно возвращаться туда, откуда ушёл. Тем более у Этери сейчас такие классные девчонки. Человек предал, не поверил, ушёл, что-то не понравилось — пришёл обратно. Это будет тяжёлый возврат. Косторной не хватает больше всего качественных тренировок. Тутберидзе держит девочек в ежовых рукавицах, они откатывают свои программы, поэтому выход на старт для них — обыденность, просто добавляется публика. Они очень уверенно себя чувствуют», — отметила Бутырская.

В свою очередь, известный тренер Александр Жулин не увидел в возможном возвращении Косторной к Тутберидзе ничего удивительного, поскольку под руководством Плющенко Алёна не сумела себя проявить.

«Она была недовольна. Но тут есть этически важный вопрос, возьмёт ли Этери Георгиевна её обратно. Если возьмёт, то для Алёны это будет единственно верный шаг и заявка на то, чтобы спастись и вернуться в прежнее русло», — подчеркнул специалист.

Наконец, призёр чемпионата мира Алёна Леонова вовсе предположила, что спортсменка и Плющенко не сошлись характерами.

«Причины могут быть совершенно разными. Евгений сам говорил, что Алёна старается, тренируется... Можно ли сказать, что непопадание на чемпионат мира стало последней каплей? Об этом надо было думать раньше», — приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».