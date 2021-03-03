13-летняя российская фигуристка Берестовская перешла в группу Тутберидзе

13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская перешла из команды Сергея Давыдова в группу Этери Тутберидзе.

«Друзья, во избежание вопросов, деликатно сообщаем сами! Елизавета Берестовская перешла в группу Этери Тутберидзе, прекрасного, опытного наставника!» — говорится на странице команды Сергея Давыдова в Instagram.

Команда Сергея Давыдова пожелала фигуристке успехов.

«Мы плодотворно поработали и прошли местами тернистый, но от этого не менее увлекательный путь! Мы желаем Елизавете долгого спортивного и только победного роста», — отмечается в сообщении.

Елизавета Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске.

Ранее глава «Самбо-70» заявил, что Этери Тутберидзе совершила переворот в фигурном катании.