Глава «Самбо-70» заявил, что Тутберидзе совершила переворот в фигурном катании

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев обратился к тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе в её день рождения.
Глава «Самбо-70» заявил, что Тутберидзе совершила переворот в фигурном катании
  • РИА Новости

«Развитие фигурного катания в XXI веке неразрывно связано с вашим именем. Вы совершили переворот в сознании, подходе, методике, стали новатором, на которого равняются специалисты во всём мире. Ваши талант, упорство, целеустремленность, прямолинейность вызывают огромное уважение», — обратился к Тутберидзе Лайшев в своём Instagram.

Он также пожелал специалисту больше побед и достижений. По его мнению, Тутберидзе дарит людям красоту и вдохновляет идти вперёд и стремиться к лучшему.

Ранее Александра Трусова заявила, что не потеряла никого из друзей после перехода из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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