Глава «Самбо-70» заявил, что Тутберидзе совершила переворот в фигурном катании
- РИА Новости
«Развитие фигурного катания в XXI веке неразрывно связано с вашим именем. Вы совершили переворот в сознании, подходе, методике, стали новатором, на которого равняются специалисты во всём мире. Ваши талант, упорство, целеустремленность, прямолинейность вызывают огромное уважение», — обратился к Тутберидзе Лайшев в своём Instagram.
Он также пожелал специалисту больше побед и достижений. По его мнению, Тутберидзе дарит людям красоту и вдохновляет идти вперёд и стремиться к лучшему.
Ранее Александра Трусова заявила, что не потеряла никого из друзей после перехода из группы Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.