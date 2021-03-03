Навка высказалась о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе

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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением по поводу возвращения российской фигуристки Алёны Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе.
Навка высказалась о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Считаю, это решение самого спортсмена. Если Косторная решит вернуться к Тутберидзе, значит, у неё будут на то свои действительно веские основания. Каждый человек свободен в собственном выборе, и осуждать Алёну в данном случае нельзя. Насколько такой переход может помочь Косторной? Она ушла от Тутберидзе в ранге чемпионки Европы. Этим всё сказано. Выводы делайте сами», — сказала Навка в интервью RT.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что не уверен, что Тутберидзе примет Косторную обратно.

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