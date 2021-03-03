Жулин не уверен, что Тутберидзе примет Косторную обратно

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новость о возможном возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Жулин не уверен, что Тутберидзе примет Косторную обратно
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Меня не удивит возвращение Косторной к Тутберидзе. Судя по её результатам в этом году и тому, как всё произрастает, Алёна была недовольна. Но тут есть важный вопрос: возьмёт ли Этери её обратно? Если да, то для Алёны это был бы единственно верный шаг. Это заявка на то, чтобы спастись и вернуться в прежнее русло», — заявил Жулин «Чемпионату». 

В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Косторная показала две новые программы, но заняла лишь шестое место. 17-летняя фигуристка перешла от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко летом 2020 года. 

Ранее жена Плющенко заявила, что не знает о желании Косторной вернуться к Тутберидзе.

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