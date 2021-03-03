Директор «Самбо-70» заявил, что Косторная заинтересована в возвращении к Тутберидзе

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Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная может вернуться к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе.
Директор «Самбо-70» заявил, что Косторная заинтересована в возвращении к Тутберидзе
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания. Неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады. Оно исходит от Алёны. На меня она не выходила, они всё решают вместе с Этери Георгиевной. Как Тутберидзе решит, так всё и будет. Я, как руководитель организации, буду только рад, если девочки воссоединятся. Мы как те родители, которые радуются своим детям», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Летом 2020 года Косторная ушла от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее судья финала КР выразила сомнение, что Косторная попадёт на Олимпийские игры.

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