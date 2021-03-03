Судья финала КР считает, что Косторная не попадёт на Олимпийские игры

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Судья Елена Левковец, работавшая на финале Кубка России, считает, что чемпионке Европы Алёне Косторной будет очень тяжело догнать нынешних лидеров фигурного катания.
Судья финала КР считает, что Косторная не попадёт на Олимпийские игры
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я думаю, что Косторная вышла из борьбы за Олимпиаду. Не исключаю чуда, но ей будет очень тяжело догнать тех, кто сейчас на пике. Слишком много времени упущено. Я видела её тренировки. Девочки Тутберидзе каждую минуту, каждую секунду берегут — они не стоят, работают. 30 минут идёт тренировка перед соревнованиями, они откатываются от и до. Другие уходят раньше, а эти нет — отрабатывают то, что у них уже отработано десять раз. Алёна же каталась на тренировке просто так… Она по-прежнему хороша, но сложных элементов-то нет. Ни разу в сезоне Косторная не показала тройной аксель. Тоже растёт, меняется. Ей 17 лет, сейчас она как раз превращается в девушку», — цитирует Левковец «Областная газета». 

Большую часть нынешнего сезона Косторная пропустила из-за болезней. Вначале российская фигуристка заболела коронавирусом, а затем — ангиной.

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