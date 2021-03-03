Судья финала КР считает, что Косторная не попадёт на Олимпийские игры
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«Я думаю, что Косторная вышла из борьбы за Олимпиаду. Не исключаю чуда, но ей будет очень тяжело догнать тех, кто сейчас на пике. Слишком много времени упущено. Я видела её тренировки. Девочки Тутберидзе каждую минуту, каждую секунду берегут — они не стоят, работают. 30 минут идёт тренировка перед соревнованиями, они откатываются от и до. Другие уходят раньше, а эти нет — отрабатывают то, что у них уже отработано десять раз. Алёна же каталась на тренировке просто так… Она по-прежнему хороша, но сложных элементов-то нет. Ни разу в сезоне Косторная не показала тройной аксель. Тоже растёт, меняется. Ей 17 лет, сейчас она как раз превращается в девушку», — цитирует Левковец «Областная газета».
Большую часть нынешнего сезона Косторная пропустила из-за болезней. Вначале российская фигуристка заболела коронавирусом, а затем — ангиной.
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