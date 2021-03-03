Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как сдала первую сессию в университете.

«Первая сессия выдалась сложной и очень волнительной, но спортсмены всегда всё делают на максимум и идут до конца. Было сложно, но я сдала все экзамены. За первый семестр я сильно спрогрессировала и узнала много нового. Интерес к учёбе закрыл все тяжёлые моменты, которые присутствуют в обучении», — цитирует Загитову Sport24.

По её словам, преподаватели иногда могут закрыть глаза на то, что она пропускает некоторые занятия, но при этом она посещает все важные лекции и семинары.

«Главное — что в мозгах что-то откладывается и я сдаю зачёты и экзамены», — добавила фигуристка.

Загитова обучается в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направлении «Журналистика».

В 2019 году Загитова, которая является олимпийской чемпионкой и победительницей чемпионатов мира и Европы, приостановила спортивную карьеру. В 2020 году она не принимала участия в официальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова, Алёна Косторная и Александра Трусова выступят на шоу в честь 80-летия Мишина.