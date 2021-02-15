Загитова, Косторная и Трусова выступят на шоу в честь 80-летнего юбилея Мишина

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Ряд известных российских фигуристов выступят на шоу в честь 80-летия заслуженного тренера СССР и России Алексея Мишина.
Загитова, Косторная и Трусова выступят на шоу в честь 80-летнего юбилея Мишина
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По информации пресс-службы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, шоу пройдёт 6 марта в Спортивном комплексе «Юбилейный». В показательных выступлениях примут участие Алина Загитова, Алёна Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, дуэты Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, а также другие известные спортсмены. Ведущим мероприятия станет двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Мишин воспитал олимпийских чемпионов по фигурному катанию Алексея Урманова и Евгения Плющенко, чемпионку мира Елизавету Туктамышеву и чемпионку Европы Софью Самодурову.

Ранее Мишин назвал Туктамышеву значимой личностью в мире фигурного катания.

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