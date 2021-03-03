Туктамышева: безумно рада, что отобралась на чемпионат мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих ожиданиях от выступления на чемпионате мира.

«Я безумно рада, что отобралась. Ждала этого очень долго, это было целью для меня. Я получаю колоссальное удовольствие от больших соревнований. Мне нравится атмосфера, когда ты приезжаешь, заселяешься в отель, приходишь на тренировки, а там все твои знакомые иностранцы. Вы общаетесь, ты можешь увидеться со старыми приятелями. Я хочу кайфануть от этих стартов, уверенно показать программы. Выступлением на Кубке России я не совсем довольна, так как были помарки. Четверной тулуп есть в планах, но после болезни он ещё не получается стабильно. Я думаю, что на ЧМ важнее будет откатать две программы чисто, чем идти на риск. Но посмотрим. У меня жизнь меняется по щелчку пальцев, не могу ничего загадывать. Чтобы отбираться на Олимпиаду, четверной нужен. Без них сейчас сложно конкурировать», — цитирует Туктамышеву Sports.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее ФФККР утвердила состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.