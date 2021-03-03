СМИ: Косторная прекратила сотрудничество с Плющенко, не сообщив об этом тренеру
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Об этом сообщает Telesport.
17-летняя спортсменка летом 2020 года перешла от Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Косторная показала две новые программы, но заняла лишь шестое место.
Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе.