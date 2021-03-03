Тарасова: у Косторной сегодня одни желания, завтра другие
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«Тутберидзе — выдающийся тренер. Она сама решит, что ей делать. А желание Алёны мы не учитываем. У неё сегодня одни, а завтра другие», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
17-летняя Косторная в финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, показала две новые программы, но заняла только шестое место.
Ранее Тарасова заявила, что Косторная заслужила место в сборной России на следующий сезон.