Тарасова: у Косторной сегодня одни желания, завтра другие

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном возвращении чемпионки Европы Алёны Косторной к заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, от которой она ушла в команду к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко летом 2020 года.
Тарасова: у Косторной сегодня одни желания, завтра другие
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Тутберидзе — выдающийся тренер. Она сама решит, что ей делать. А желание Алёны мы не учитываем. У неё сегодня одни, а завтра другие», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

17-летняя Косторная в финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, показала две новые программы, но заняла только шестое место.

Ранее Тарасова заявила, что Косторная заслужила место в сборной России на следующий сезон.

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