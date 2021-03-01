Тарасова считает, что Косторная заслужила место в сборной России на следующий сезон

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на выступление Алёны Косторной в финале Кубка России.

«Косторная за се6я боролась на этих соревнованиях, во всяком случае, она заслужила место в сборной на будущий сезон. К сожалению, я не увидела сумасшедшей программы, которую я всегда жду от Ше-Линн. Может быть, она так старалась сделать элементы, что у неё и получилось, но связь музыки с техническими элементами была невыразительной», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Она также отметила, что Косторная сейчас делает всё те же элементы, что и раньше, но теперь 17-летняя спортсменка перестала выполнять тройной аксель.

Косторная, которая является чемпионкой Европы 2020 года, заняла шестое место в финале Кубка России.

Ранее Ирина Роднина объяснила, почему Косторная неудачно выступает в этом сезоне.