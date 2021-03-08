Мишин рассказал, в чём тренерское счастье

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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, в чём, по его мнению, тренерское счастье.
Мишин рассказал, в чём тренерское счастье
  • РИА Новости

«Тренерское счастье — в победах ученика, с одной стороны. Я думаю, что же я сделал важного для нашего вида спорта, что является моим хорошим, главным вкладом? Не чемпионы. И не медали. Хотя я считаюсь одним из наиболее успешных тренеров в нашем виде спорта. Я думаю, что те книги, которые я написал, подход, который я сформулировал, квинтэссенцией его является первостепенное значение вращательного компонента не только в многооборотных прыжках, но и в фигурном катании вообще. Когда человек делает круг номер один, фигуру номер один, просто проезжает от старта до конца дуги, он совершает один оборот. И когда я посчитал на заре туманной юности, сколько оборотов делает за своё катание Виктор Петренко, тогда достойный фигурист и лидер мирового фигурного катания, оказалось, что в течение своей произвольной программы крутился около одного оборота в секунду — непрерывно. Если сложить прыжки, вращения, шаги. И я это считаю главным своим вкладом к этому теоретическому положению. Я разработал много упражнений. И сейчас я вижу, что они стали как песни народные. Ученики даже не знают, кто их сделал», — приводит слова Мишина ТАСС.

Ранее он рассказал, как поддерживал Туктамышеву в трудные моменты её карьеры.

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