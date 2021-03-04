Фигуристке Сотсковой запрещено участвовать в тренерской деятельности из-за дисквалификации

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Российская фигуристка Мария Сотскова не имеет права участвовать в тренерской деятельности во время всего срока своей 10-летней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Фигуристке Сотсковой запрещено участвовать в тренерской деятельности из-за дисквалификации
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя пресс-службы РУСАДА, в соответствии с п. 12.14.1. Общероссийских антидопинговых правил спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в спортивных мероприятиях или иной деятельности, связанной со спортом.

Отмечается, что под запрет не подпадают только антидопинговые, образовательные или реабилитационные программы.

20-летняя Сотскова является трёхкратным серебряным призёром этапов серии Гран-при, серебряным призёром финала Гран-при, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.

Она была дисквалифицирована на десять лет за нарушение трёх пунктов антидопинговых правил, в том числе попытку сокрытия факта нарушения.

Ранее сообщалось, что Сотскова развелась с мужем после нескольких месяцев брака.

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