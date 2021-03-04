Фигуристке Сотсковой запрещено участвовать в тренерской деятельности из-за дисквалификации
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя пресс-службы РУСАДА, в соответствии с п. 12.14.1. Общероссийских антидопинговых правил спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в спортивных мероприятиях или иной деятельности, связанной со спортом.
Отмечается, что под запрет не подпадают только антидопинговые, образовательные или реабилитационные программы.
20-летняя Сотскова является трёхкратным серебряным призёром этапов серии Гран-при, серебряным призёром финала Гран-при, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.
Она была дисквалифицирована на десять лет за нарушение трёх пунктов антидопинговых правил, в том числе попытку сокрытия факта нарушения.
Ранее сообщалось, что Сотскова развелась с мужем после нескольких месяцев брака.