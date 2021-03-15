Грищук: Авербух в последний момент отменил моё участие в «Ледниковом периоде»
- РИА Новости
«Мне бы очень хотелось говорить про Тарасову лишь хорошие слова, но она сделала столько подлостей. Если Татьяна Анатольевна выберет тебя своим врагом, то сделает всё, чтобы тебя уничтожить и закрыть перед тобой все двери. Это она умеет делать лучше всех. Взять «Ледниковый период». Меня же как-то Илья Авербух пригласил в проект, мы обговорили все нюансы. И вдруг в последний момент он звонит мне и отменяет: «Извини, но мы не можем тебе партнёра найти». Я не могу утверждать, но думаю, что это Тарасова руку приложила. Конечно, обидно за наших болельщиков, которые меня любят и хотели бы меня видеть в «Ледниковом периоде», — цитирует Грищук Sport24.
Татьяна Тарасова является бессменным судьёй телевизионного шоу «Ледниковый период», а также бывшим тренером пары Грищук — Платов. Под её руководством дуэт выиграл золото Олимпиады-1988.
Ранее Татьяна Тарасова высказалась об участии певицы Manizha на Евровидении.