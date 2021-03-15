Грищук: Авербух в последний момент отменил моё участие в «Ледниковом периоде»

Оксана Грищук, двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду с Евгением Платовым, рассказала, как не попала в шоу «Ледниковый период», и выразила мнение, что на продюсера шоу Илью Авербуха оказала давление заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Мне бы очень хотелось говорить про Тарасову лишь хорошие слова, но она сделала столько подлостей. Если Татьяна Анатольевна выберет тебя своим врагом, то сделает всё, чтобы тебя уничтожить и закрыть перед тобой все двери. Это она умеет делать лучше всех. Взять «Ледниковый период». Меня же как-то Илья Авербух пригласил в проект, мы обговорили все нюансы. И вдруг в последний момент он звонит мне и отменяет: «Извини, но мы не можем тебе партнёра найти». Я не могу утверждать, но думаю, что это Тарасова руку приложила. Конечно, обидно за наших болельщиков, которые меня любят и хотели бы меня видеть в «Ледниковом периоде», — цитирует Грищук Sport24.

Татьяна Тарасова является бессменным судьёй телевизионного шоу «Ледниковый период», а также бывшим тренером пары Грищук — Платов. Под её руководством дуэт выиграл золото Олимпиады-1988.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась об участии певицы Manizha на Евровидении.