Грищук: Авербух в последний момент отменил моё участие в «Ледниковом периоде»

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Оксана Грищук, двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду с Евгением Платовым, рассказала, как не попала в шоу «Ледниковый период», и выразила мнение, что на продюсера шоу Илью Авербуха оказала давление заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Грищук: Авербух в последний момент отменил моё участие в «Ледниковом периоде»
  • РИА Новости

«Мне бы очень хотелось говорить про Тарасову лишь хорошие слова, но она сделала столько подлостей. Если Татьяна Анатольевна выберет тебя своим врагом, то сделает всё, чтобы тебя уничтожить и закрыть перед тобой все двери. Это она умеет делать лучше всех. Взять «Ледниковый период». Меня же как-то Илья Авербух пригласил в проект, мы обговорили все нюансы. И вдруг в последний момент он звонит мне и отменяет: «Извини, но мы не можем тебе партнёра найти». Я не могу утверждать, но думаю, что это Тарасова руку приложила. Конечно, обидно за наших болельщиков, которые меня любят и хотели бы меня видеть в «Ледниковом периоде», — цитирует Грищук Sport24.

Татьяна Тарасова является бессменным судьёй телевизионного шоу «Ледниковый период», а также бывшим тренером пары Грищук — Платов. Под её руководством дуэт выиграл золото Олимпиады-1988.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась об участии певицы Manizha на Евровидении.

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