Татьяна Тарасова: не слышала, что Manizha поедет на Евровидение

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что певица Manizha представит страну на Евровидении.

«Кто-кто поедет? Не слышала о том, что Manizha поедет на Евровидение. Если федерация не предлагает снова посылать фигуристов туда, то и не надо. Я против всего, если этот вопрос поднимает общественность», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Manizha выступит на Евровидении-2021 с песней Russian Woman.

Напомним, что в 2008 году победу одержал Дмитрий Билан, а в его номере принял участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что через пару лет будет готов выступить на Евровидении со своей группой.