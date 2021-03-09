Татьяна Тарасова: не слышала, что Manizha поедет на Евровидение

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что певица Manizha представит страну на Евровидении.
Татьяна Тарасова: не слышала, что Manizha поедет на Евровидение
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Кто-кто поедет? Не слышала о том, что Manizha поедет на Евровидение. Если федерация не предлагает снова посылать фигуристов туда, то и не надо. Я против всего, если этот вопрос поднимает общественность», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Manizha выступит на Евровидении-2021 с песней Russian Woman.

Напомним, что в 2008 году победу одержал Дмитрий Билан, а в его номере принял участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что через пару лет будет готов выступить на Евровидении со своей группой.

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