Губерниев заявил, что через пару лет будет готов выступить на Евровидении со своей группой

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что через пару лет будет готов со своей группой представить Россию на конкурсе песен «Евровидение».
Губерниев заявил, что через пару лет будет готов выступить на Евровидении со своей группой
  • РИА Новости

«Вообще, мы в ближайшее время запишем с GuberBand классную песню. Может быть, поедем с ней через год-другой. Я, как известно, молод душой и телом, весьма пластичен и подвижен. Мы с GuberBand готовы вернуть Евровидение в Россию», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также назвал оригинальным выбор певицы Manizha от России на Евровидение-2021 с песней Russian Woman. По его мнению, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в очередной раз поступил креативно.

«Что-то мне подсказывает, что в следующем году, когда мы с Олей Шелест будем комментировать, Евровидение вряд ли пройдёт в России. Я надеюсь, что мы все поедем в Рейкьявик, потому что исландская песня очень хорошая», — добавил Губерниев.

Ранее хореограф Илья Авербух выразил мнение, что российских фигуристов не стоит снова привлекать к выступлению на Евровидении.

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