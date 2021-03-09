Авербух считает, что российских фигуристов не стоит снова привлекать к выступлению на Евровидении
- РИА Новости
«Я думаю, не стоит снова туда привлекать фигуристов. Каждый номер должен быть по-своему особенен. Нужно придумывать что-то новое. Ведь всем известно, ружьё стреляет один раз в год», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».
В 2008 году Евровидение выиграл российский певец Дима Билан, и тогда в его номере принял участие олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
В национальном отборе на Евровидение-2021 победила певица Manizha.
Ранее Москвина высказала мнение, что Загитова и Медведева больше не будут участвовать в соревнованиях.