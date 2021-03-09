Москвина считает, что Загитова и Медведева больше не будут участвовать в соревнованиях

Заслуженный тренер России Тамара Москвина оценила шансы фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой вернуться в большой спорт.

По её мнению, для возвращения на конкурентоспособный уровень Загитовой и Медведевой необходимо отказаться от любой деятельности, которая может быть связана с выступлением в ледовых шоу.

«Но они этого уже не сделают, поэтому я не могу сказать на 100%, но я предполагаю, что они уже в спорт высоких достижений не вернутся», — сказала Москвина в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру. В 2020 году она не принимала участия в официальных соревнованиях. Медведева собиралась выступать в текущем сезоне, но ей помещали травмы и коронавирус.

Ранее Загитова рассказала, как сдала первую сессию в университете.