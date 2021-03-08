Мишин рассказал, за что благодарен Туктамышевой

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал, чем его поразила чемпионка мира и Европы и его подопечная Елизавета Туктамышева.

«Может, бывают не очень красивые, не очень стройные, не очень прыгучие фигуристы, но необходимо, чтобы хоть какая-то грань таланта существовала. Посмотрите на Туктамышеву. Или Медведеву, Загитову, Коляду, Алиева, Трусову. Они все необыкновенно талантливые! Туктамышева хотя и не поразила меня обаянием, но вселила надежду, что молодость и самобытность помогут в тренерских экспериментах. Я с тёплым сердцем благодарю её за талант и душевные качества», — сказал Мишин в интервью «Советскому спорту».

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