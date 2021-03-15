Ковтун назвал Туктамышеву рок-н-роллом фигурного катания

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун высказал своё восхищение отечественной фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Лиза известна не только прекрасными результатами, но и прекрасной фигурой. Это очень круто. Всё, что нестандартно в фигурном катании, позволяет ему двигаться вперёд и оставаться популярным. Сколько новых людей привлекла Туктамышева в фигурное катание? То, что она делает, — это её жизнь. Это смело! У неё свой стиль. Её ни с кем не перепутаешь, как в общении с журналистами, так и при выступлении на льду. Лиза Туктамышева — это рок-н-ролл фигурного катания», — приводит слова Ковтуна Telesport.

Накануне российская фигуристка приняла участие в откровенной фотосессии для глянцевого журнала.

Ранее журнал MAXIM показал не опубликованные в выпуске фотографии Туктамышевой.