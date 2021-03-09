Журнал MAXIM показал неопубликованные в выпуске фотографии Туктамышевой

Пресс-служба журнала MAXIM опубликовала не попавшие в выпуск фотографии чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой.

Фото были опубликованы в Instagram-аккаунте издания.

Её откровенная фотосессия стала предметом широкого обсуждения как среди представителей фигурного катания, так и среди болельщиков.

24-летняя фигуристка выступает на взрослом уровне с сезона-2011/12. В её активе золото чемпионата мира и Европы 2015 года, бронза континентального первенства 2013 года, победы на пяти этапах серии Гран-при, а также в финале Гран-при.

Ранее Алексей Мишин рассказал, за что благодарен Туктамышевой.