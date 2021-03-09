Журнал MAXIM показал неопубликованные в выпуске фотографии Туктамышевой
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Фото были опубликованы в Instagram-аккаунте издания.
Её откровенная фотосессия стала предметом широкого обсуждения как среди представителей фигурного катания, так и среди болельщиков.
24-летняя фигуристка выступает на взрослом уровне с сезона-2011/12. В её активе золото чемпионата мира и Европы 2015 года, бронза континентального первенства 2013 года, победы на пяти этапах серии Гран-при, а также в финале Гран-при.
Ранее Алексей Мишин рассказал, за что благодарен Туктамышевой.