Загитова заявила о желании вернуться в фигурное катание

Короткая ссылка
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о том, возникало ли у неё желание возобновить карьеру.
Загитова заявила о желании вернуться в фигурное катание
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Да. Много раз. Что мешает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживём — увидим», — приводит слова Загитовой «РБК Спорт».

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании. Фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года.

Ранее заслуженный тренер России Тамара Москвина оценила шансы Загитовой вернуться в большой спорт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить