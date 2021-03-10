Загитова заявила о желании вернуться в фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о том, возникало ли у неё желание возобновить карьеру.

«Да. Много раз. Что мешает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживём — увидим», — приводит слова Загитовой «РБК Спорт».

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании. Фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года.

Ранее заслуженный тренер России Тамара Москвина оценила шансы Загитовой вернуться в большой спорт.