Первое поражение Адесаньи, седьмая защита титула Нуньес и победа Круза: чем запомнился UFC 259

Помимо поединков с участием Петра Яна, Ислама Махачева и Аскара Аскарова, в рамках турнира UFC 259 прошло ещё 12 схваток. Ян Блахович нанёс первое поражение Исраэлю Адесанье и отстоял титул в полутяжёлом весе. Чемпионка в двух дивизионах Аманда Нуньес заставила сдаться Меган Андерсон и провела суммарно седьмую защиту пояса. Кроме того, шоу запомнилось эффектными нокаутами в исполнении Кая Кара-Франса и Уроша Медича, а также первой победой Доминика Круза за 4,5 года.

При одном взгляде на кард было понятно, что UFC 259 обещает стать одним из самых масштабных турниров Абсолютного бойцовского чемпионата в 2021-м как минимум по причине присутствия в его программе сразу трёх титульных поединков, что является крайне редким событием. Обычно промоушен разыгрывает столько поясов в рамках одного шоу не чаще раза в год. Однако нынешнее мероприятие выделялось на фоне предшественников. Причина была в противостоянии двух чемпионов — Исраэля Адесаньи и Яна Блаховича. В случае своего успеха нигериец мог получить звание в полутяжёлой категории и стать пятым в истории обладателем трофеев в двух весах одновременно.

Несмотря на то что данный турнир избежал отмен поединков по причине коронавируса, его предварительный кард был не самым звёздным. Однако присутствовавшие в нём бойцы проявили себя с лучшей стороны и порадовали фанатов рядом эффектных болевых и нокаутов. Сразу шесть из десяти схваток завершились досрочно, а денежные бонусы за выступление вечера достались Каю Кара-Франсу и Урошу Медичу. Новозеландец отправил на настил Рожерио Бонторина с помощью комбинации из трёх ударов справа — прямой — апперкот — прямой. А серб устроил настоящее избиение Аалону Крузу. Рефери Марк Смит имел все основания остановить дуэль уже на 45-й секунде, но дал ей продлиться более полутора минут. Это вызвало критику со стороны экс-чемпиона UFC Дэниела Кормье и известного комментатора Джо Рогана, по мнению которых американец получил заметно больший ущерб, чем должен был.

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Также досрочно выиграли Шон Брэнди, Аманда Лемос и Тревин Джонс, а вознаграждение в размере $50 тыс. за бой вечера досталось Кеннеди Нзечакву и Карлосу Олбергу. На протяжении 8 минут 19 секунд полутяжеловесы без опаски шли вперёд и обменивались тяжелейшими попаданиями. За первый раунд они суммарно нанесли 121 значимый удар, причём 83 на свой счёт записал новозеландец.

Однако нигерийский боец не только выстоял, но и уже во втором раунде одержал досрочную победу. Нзечакву вновь попал заметно меньше (44:63), но по нанесённому урону явно превзошёл визави. В разменах он смотрелся более впечатляюще, а в ходе одного из них попал мощнейшим правом хуком точно в челюсть Олбергу. Новозеландец оказался на канвасе, после чего последовало добивание, заставившее вмешаться рефери.

Наравне с дуэлью Аскарова и Бенавидеза одним из главных событий предварительного карда считалась битва между Домиником Крузом и Кейси Кенни. Первый в истории чемпион UFC в легчайшем весе прервал серию из двух поражений, победив впервые с июня 2016 года. Даже в 35 лет легендарный Доминатор сохранил высочайшую скорость и на протяжении трёх раундов кружил по октагону. Противник действовал проще, но довольно эффективно. В итоге ветеран взял верх лишь раздельным решением судей.

Помимо противостояний с участием Яна и Махачева, основной кард запомнился не самым зрелищным боем с участием Тиаго Сантоса и Александра Ракича. На протяжении трёх раундов грозные ударники действовали предельно осторожно и практически не радовали красочными эпизодами. В данном случае статистика ударов не отражает положения дел. Пусть соперники и отметились суммарно 85 значимыми попаданиями, лишь малая часть из них таила в себе угрозу. Как итог, неоднозначный триумф серба единогласным решением.

Что касается главных поединков вечера, то они заметно отличались друг друга. Так, действующая чемпионка в двух весовых категориях Аманда Нуньес не испытала никаких проблем в дуэли с габаритной Меган Андерсон и в очередной раз доказала, что на данный момент является сильнейшей девушкой-бойцом в ММА. Сначала бразильянка продемонстрировала превосходство в стойке и нанесла в девять раз больше значимых ударов (18:2), а затем завершила дело в партере с помощью рычага локтя.

Нуньес второй раз подряд отстояла титул в полулёгком весе, а общее число успешных защит достигло семи. По этому показателю она обошла легендарную Ронду Раузи и вышла на чистое первое место в истории UFC. Правда, в легчайшем весе первенство по-прежнему принадлежит американке, шесть раз не позволявшей оппоненткам отобрать трофей.

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Главный бой вечера получился крайне напряжённым и продлился все пять раундов. Блахович и Адесанья заметно опасались друг друга, поэтому действовали предельно осторожно, первое время предпочитая обмениваться ударами с дистанции. Это больше подходило Исраэлю, обладающему огромным опытом выступлений в кикбоксинге и блестяще бьющему ногами. Однако Ян использовал любую возможность для сближения и не уступал в боксе.

Стоит отметить, что ни в одном из отрезков бойцы не нанесли и 50 значимых ударов на двоих, при этом Блахович немного опережал Адесанью в каждом из них. Однако поляк явно понимал, что этого может не хватить для победы, поэтому с третьего раунда подключил борцовские навыки. Уступающий ему в мощи Исраэль не мог ничего противопоставить на земле и суммарно провёл на настиле более семи минут.

Судьям этого оказалось более чем достаточно, чтобы признать победителем Блаховича и позволить ему провести первую защиту титула UFC в полутяжёлом весе. Все трое отдали поляку четыре из пяти раундов, а двое арбитров и вовсе увидели его подавляющее преимущество в заключительном отрезке. Судя по всему, впечатление оказал эффектный ground and pound в исполнении Яна в последние десять секунд. Адесанья потерпел первое поражение в UFC и не смог повторить достижение Нуньес, Конора Макгрегора, Дэниела Кормье и Генри Сехудо.