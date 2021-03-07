Блахович победил Адесанью в главном бою на UFC 259

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В бою между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Яном Блаховичем и обладателем титула среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей победу одержал польский спортсмен.
Блахович победил Адесанью в главном бою на UFC 259
  • Reuters

Поединок проходил в равной борьбе, но Адесанья владел центром октагона. В четвёртом раунде Блахович перевёл бой в партер, где уже он владел преимуществом. Пятый раунд прошёл по схожему сценарию. Именно преимуществом в чемпионских раундах поляк обеспечил себе победу, что и подтвердилось судейским решением.

Блахович защитил свой титул чемпиона в полутяжёлом весе. Адесанья потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

Ранее Нуньес победила Андерсон в первом раунде на турнире UFC 259.

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