Экс-чемпион UFC предложил вручить премию «Оскар» Стерлингу

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался о дисквалификации прежнего обладателя титула россиянина Петра Яна в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
Экс-чемпион UFC предложил вручить премию «Оскар» Стерлингу
  • Reuters
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC via USA TODAY Sports

«И «Оскар» получает Алджамейн Стерлинг за лучшую мужскую роль в титульном поединке, а Петру Яну необходимо пройти экспресс-курс по правилам спорта, в котором он когда-то был чемпионом. Эй, Пётр, теперь ты тоже мошенник», — написал Диллашоу в Twitter.

В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находящемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула.

Ранее Ян затруднился ответить на вопрос, симулировал ли Стерлинг в бою с ним.

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