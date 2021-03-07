Экс-чемпион UFC предложил вручить премию «Оскар» Стерлингу
- Reuters
- © Jeff Bottari/Zuffa LLC via USA TODAY Sports
«И «Оскар» получает Алджамейн Стерлинг за лучшую мужскую роль в титульном поединке, а Петру Яну необходимо пройти экспресс-курс по правилам спорта, в котором он когда-то был чемпионом. Эй, Пётр, теперь ты тоже мошенник», — написал Диллашоу в Twitter.
В четвёртом раунде боя Ян нанёс запрещённый удар находящемуся в партере Стерлингу. Россиянин был дисквалифицирован и лишён титула.
Ранее Ян затруднился ответить на вопрос, симулировал ли Стерлинг в бою с ним.