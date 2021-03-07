Секундант Яна заявил, что россиянину не советовали бить коленом Стерлинга

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Секундант Петра Яна Денис Лаврентьев опроверг информацию, что в четвёртом раунде боя с Алджамейном Стерлингом угол россиянина советовал спортсмену бить коленом.
Секундант Яна заявил, что россиянину не советовали бить коленом Стерлинга
  • globallookpress.com
  • © Diego Ribas/Keystone Press Agency

«Я не знаю, откуда взялась эта дезинформация, что кто-то из угла кричал: «Бей коленом!» Такого не было! Никто не упоминал колено вообще. Когда Пётр занял позицию сверху в партере, ему просто кричали два тренера, которые говорят по-английски: «Just punch», что в переводе значит: «Только бей». Имелось в виду «не борись, а только бей руками». А мы, двое русских угловых, кричали ему по-русски: «Бей! Бей!» Никто не кричал «Бей коленом!» Я не знаю, откуда это пошло. Мы не можем понять этого», — цитирует Лаврентьева «Спорт-Экспресс».

Ян в четвёртом раунде боя нанёс запрещённый удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг. Комментатор боя Даниэль Кормье в прямом эфире заявил со ссылкой на Хабиба Нурмагомедова, что нанести удар коленом Яну посоветовали секунданты.

Ранее экс-чемпион UFC предложил вручить премию «Оскар» Стерлингу.

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