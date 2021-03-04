Без россиян, но с молодыми звёздами: чем интересен зимний ЧЕ по лёгкой атлетике в Польше

С 4 по 7 марта в Польше пройдёт чемпионат Европы по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Российские спортсмены его пропустят, поскольку вопрос о присвоении им статуса нейтральных атлетов рассмотрят лишь в середине марта. В их отсутствие главными звёздами форума обещают стать молодые таланты: мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис, прыгунья в длину Ларисса Япикино, переписавшая рекорд мира U-20, и Ярослава Магучих — единственная прыгунья в высоту, покорившая в 2021-м отметку в два метра.

Главный зимний старт 2021-го

С 4 по 7 марта в городе Торунь на севере Польши пройдёт чемпионат Европы по лёгкой атлетике в закрытых помещениях. Эти состязания станут самыми важными для ведущих спортсменов континента в начале года, поскольку коронавирус поломал традиционный зимний календарь.

Это подтверждается количеством участников. За сутки до начала состязаний в заявках фигурируют 733 человека, что почти на сотню больше, чем в протоколах Глазго-2019 — предыдущего аналогичного турнира. В сектора и на дорожки выйдут лидеры мирового сезона и действующие чемпионы Европы.

Nine athletes with world leading marks will be competing in #Torun2021!



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🇳🇱Visser 7.81 60mH

🇺🇦Mahuchikh 2.06m HJ

🇮🇹Iapichino 6.91m LJ

🇬🇷Papahristou 14.60m TJ

🇵🇹Dongmo 19.65m SP

🇧🇪Vidts 4665 Pentathlon



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🇳🇴J Ingebrigtsen 3:31.80 1500m

🇮🇹Tamberi 2.35m HJ

🇸🇪Duplantis 6.10m PV pic.twitter.com/Fchn2VsPhT — European Athletics (@EuroAthletics) March 3, 2021

Кроме того, стремление выполнить олимпийские нормативы и получить путёвки в Токио мотивирует и тех, у кого не задалась вторая половина 2020-го. Ведь в дальнейшем завоевать лицензии возможностей будет мало — времени до Токио и турниров, открывающих туда путь, почти не осталось. А потому имеет смысл выкладываться здесь и сейчас, чтобы весну и лето в спокойном режиме посвятить подготовке к Олимпиаде.

Россиян не будет

В отличие от чемпионата мира — 2019 в Дохе, в Торуне российских представителей не будет. До начала турнира они не успели получить нейтральный статус, в котором выступали на этапах «Бриллиантовой лиги», различных коммерческих турнирах и глобальных стартах. Однако задержка произошла не по вине спортсменов.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) назначила слушания по вопросу о россиянах лишь на середину месяца. Поэтому все отечественные спортсмены, представляющие сборную, закончили зимний сезон досрочно.

И это несмотря на отличную форму, которую они продемонстрировали на внутренних состязаниях.

Очевидно, что от этого проиграет и чемпионат Европы, ведь уровень конкуренции без Анжелики Сидоровой, Марии Ласицкене, Ильи Иванюка, Полины Миллер, Ильи Шкуренёва и многих других ощутимо снизится. Да и принципиальных дуэлей в Польше недосчитаются.

Травмы донимают топов

Помимо россиян в Польшу не доехал ещё целый ряд звёздных атлетов. Основная причина — травмы либо их последствия, которые не позволили набрать оптимальную форму. Например, олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Катерина Стефаниди из-за недостаточной подготовки продолжит работу дома.

У двукратной чемпионки Европы сербки Иваны Шпанович воспалилось сухожилие буквально за неделю до форума. Бегающий 800 метров британец Эллиот Джайлз предпочёл не ломать систему тренировок стартами, чтобы выйти на пик формы к Токио. Ради Олимпиады решили не прерывать рутину подготовки и его соотечественницы Лаура Мюир и Дайна Эшер-Смит.

Впрочем, ряду спортсменов выезду в Торунь помешали небанальные причины. Вундеркинд-шестовик из России Матвей Волков, установивший зимой рекорд мира U-18, готовился дебютировать на топ-турнире под флагом Белоруссии. Однако не успел решить вопросы с гражданством и остался без соперничества с Арманом Дюплантисом.

Также публика не увидит на дорожке норвежца Карстена Вархольма, швейцарку Муджингу Камбуджи, голландку Дафне Схипперс и британку Эшу Филипс. Однако самая большая потеря случится в забеге на 3000 метров у женщин, где ни одна из представительниц топ-4 европейского рейтинга не изъявила желания выступить в Польше, включая лидера Сифан Хассан.

Чемпионат вундеркиндов: Магучих, Дюплантис, Япикино

Однако даже без ряда признанных лидеров на стадионе Торуня будет на кого посмотреть. Например, шведский феномен Дюплантис, обладающий мировым рекордом, намерен продлить феноменальную серию. На четырёх стартах из пяти в 2021-м он покорял планку на шестиметровой отметке, а на прошлой неделе в Белграде улетел на 6 метров 10 сантиметров.

Украинка Ярослава Магучих ещё недавно выигрывала всё, что только можно по юниорам, а сегодня в отсутствие Ласицкене едет в Торунь лидером мирового сезона. Всего два сантиметра девушке не хватает до рекорда мира Кайсы Бергквист образца 2006 года. Все ждут от прыгуньи в высоту покорения планки на уровне 2,08 — и имеют на это основания. Ведь отметку в два метра среди всех заявленных на ЧЕ покоряла в 2021-м лишь Ярослава.

Интересен выход в сектор и прыгуньи в длину Лариссы Япикино. Две недели назад 18-летняя итальянка улетела на 6,91, тем самым перекрыв национальный рекорд, установленный её же матерью Фионой Мэй. Заодно было обновлено европейское, а по совместительству мировое достижение в категории U-20, которое не менялось со времён Хайке Дрекслер и 1983 года. Понять, что это было — разовая вспышка или рождение новой звезды, — пока невозможно. И грядущий турнир должен хотя бы немного прояснить ситуацию.

Подтверждения амбиций ждут и от Кили Ходжкинсон. Британка в свои 18 лет установила европейское и мировое достижение U-20 в закрытых помещениях. Это позволяет ей в стартовой заявке на ЧЕ иметь перевес почти в секунду над всеми, кто также заявился в турнир на дистанцию 800 м. Однако последняя неделя перед Торунью в актив Кили не пошла — на выставочном мероприятии она уступила Джемме Рекки и Гедде Гинне (норвежка попутно установила национальный рекорд). Эксперты предполагают, что спад Ходжкинсон спровоцирован намеренно, чтобы она выступила на максимуме в Польше. И настоятельно рекомендуют внимательно следить за юной спортсменкой.

Наконец, старт на родине обещает триумф Еве Свободе. Два года назад она завоевала золото в Глазго в возрасте 19 лет. Сейчас полька стала более опытной и прагматичной. К тому же многие сильные конкурентки на дорожке отсутствуют. А потому на дистанции 60 метров у спортсменки есть все шансы прилететь к финишу с рекордными показателями.