Без россиян, но с молодыми звёздами: чем интересен зимний ЧЕ по лёгкой атлетике в Польше

Nine athletes with world leading marks will be competing in #Torun2021!



W

🇳🇱Visser 7.81 60mH

🇺🇦Mahuchikh 2.06m HJ

🇮🇹Iapichino 6.91m LJ

🇬🇷Papahristou 14.60m TJ

🇵🇹Dongmo 19.65m SP

🇧🇪Vidts 4665 Pentathlon



M

🇳🇴J Ingebrigtsen 3:31.80 1500m

🇮🇹Tamberi 2.35m HJ

🇸🇪Duplantis 6.10m PV pic.twitter.com/Fchn2VsPhT