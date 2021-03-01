Пахноцкая — об утверждении плана восстановления ВФЛА: много работы сделано, но ещё больше предстоит сделать

Бывший заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение совета World Athletics одобрить план восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Много работы сделано, но ещё больше предстоит сделать в будущем. Но очень хорошо, что теперь есть чёткая линия, согласно которой ВФЛА будет действовать. Стали ли российские легкоатлеты после утверждения плана ближе к Олимпийским играм в Токио? Их шансы выросли», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Также приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее глава World Athletics Коу высказал мнение, что ВФЛА сможет выполнить поставленные задачи для восстановления.