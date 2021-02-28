Ласицкене назвала зимний сезон тяжёлым из-за отсутствия международных стартов

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене назвала нынешний зимний сезон очень тяжёлым из-за отсутствия возможности выступать на международных соревнованиях.
Ласицкене назвала зимний сезон тяжёлым из-за отсутствия международных стартов
  • РИА Новости

«Мне очень нужна конкуренция, и я очень жду, когда получу возможность выступать на международной арене. Без стартов с зарубежными соперницами мне очень тяжело выживать, тяжело находить мотивацию», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

28-летняя спортсменка не проиграла ни одного турнира, прошедшего в зимний сезон. Она рассказала, что до конца марта будет в отпуске, после чего приступит к подготовке к новому сезону.

«Опять с надеждой», —  добавила Ласицкене.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, также приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Ласицкене с юмором отреагировала на недопуск российских атлетов на ЧЕ-2021 в помещении.

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